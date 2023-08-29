В Кольцово из-за непогоды внепланово сели четыре самолета

Из-за непогоды рейсы отправили на запасной аэродром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово утром 29 августа внепланово сели четыре самолета. Рейсы должны были доставить пассажиров в Тюмень и Уфу, но из-за непогоды их отправили на запасной аэродром.

- Это рейсы из Москвы DP-449 и SU-1568, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска. Все рейсы уже покинули Екатеринбург и прибыли в пункты назначения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

Напомним, утром 16 августа самолет CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн», вылетевший в Нарьян-Мар, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Кольцово. По данным «КП-Екатеринбург», ЧП произошло из-за неубранной передней стойки шасси. Самолет был вынужден кружить в воздухе для сжигания топлива.

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