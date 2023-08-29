На Урале сотрудница банка помогла мошенникам украсть 10 миллионов рублей

Криминальное трио обмануло банк на 10 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Каменска-Уральского задержала мужчину, которого искали по всей стране два года. 26-летнего предприимчивого уральца подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Следствие полагает, что мужчина вместе с двумя подельниками взял несколько кредитов в банке, используя поддельные документы. Займы криминальное трио смогло оформить благодаря помощи сотрудницы банка. Именно она одобрила кредиты.

После получения 10 миллионов рублей все трое мужчин скрылись, перевели деньги на счета номинальных ИП, после чего обналичили в разных городах России.

Задержанный мужчина в ближайшее время предстанет перед судом.

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