В Екатеринбурге открыли вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

В Екатеринбурге ищут специалиста в один из банков с зарплатой от 550 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге и Свердловской области работодатели открыли в общей сложности 49 тысяч вакансий, сообщает сервис hh.ru. Но только на 22% из них обещают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц.

Как правило, такой размер оплаты труда обещают в сферах недвижимости, торговли, логистики. На столь высокую оплату могут рассчитывать и курьеры, менеджеры по продажам, водители и сварщики. Однако в списке вакансий с оплатой в более 100 тысяч рублей есть и неожиданные предложения.

Например, врачу стоматологу-ортопеду обещают зарплату до 600 тысяч рублей до вычета налогов. Специалиста ищут в одну из частных клиник, а нижний порог зарплаты – 250 тысяч рублей в месяц. Ортопеду нужно будет проводить консультации, уметь делать протезирование и уметь работать с артикулятором и лицевой дугой. Из требований: сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая».

Директору центра розничных рисков в одном из банков обещают заработную плату от 550 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Опыт работы у кандидата должен быть не менее трех лет.

От 300 тысяч рублей обещают платить главному геологу. От специалиста ждут умение организовывать и проводить геологоразведочные, полевые и камеральные работы, вести разную отчетность и разработку. Требуют высшее образование, стаж работы в области геологии от шести лет.

В топе самых дорогих вакансий оказался токарь, его ищут в корпорации в Верхней Салде. Кандидата готовы рассмотреть и без опыта работы, главное – наличие профессионального образования, оплата труда до 381 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Метод работы вахтовый, два месяца рабочих, один выходной. А график работы шесть дней рабочих и один выходной.

Также до полмиллиона хотят платить коммерческим директорам, в топе и директора по персоналу, водитель-экспедитор и другие.

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