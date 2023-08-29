В Нижнем Тагиле осудили директора предприятия за убийство подчиненного

Мужчине назначили длительный тюремный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Директор торфопредприятия Дмитрий Максимов из Нижнего Тагила осужден за убийство подчиненного Пригородным районным судом. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
По словам гособвинителя, в августе 2021 года Максимов, будучи пьян, поссорился с 61-летним подчиненным, после чего схватил металлический предмет и трижды ударил оппонента по голове, от чего тот упал на землю.
После этого Максимов погрузил подчиненного в багажник иномарки «Черри Тигго», вывез на Серовский тракт, облил горючей жидкостью и поджег, от чего жертва скончалась на месте расправы.
За свои злодеяния Дмитрий Максимов получил 8 лет строгого режима, также с него взыскали 1 миллион рублей в пользу родственников погибшего в качестве моральной компенсации. Пока приговор в законную силу не вступил.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru