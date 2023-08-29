В Нижнем Тагиле осудили директора предприятия за убийство подчиненного

Мужчине назначили длительный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор торфопредприятия Дмитрий Максимов из Нижнего Тагила осужден за убийство подчиненного Пригородным районным судом. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

По словам гособвинителя, в августе 2021 года Максимов, будучи пьян, поссорился с 61-летним подчиненным, после чего схватил металлический предмет и трижды ударил оппонента по голове, от чего тот упал на землю.

После этого Максимов погрузил подчиненного в багажник иномарки «Черри Тигго», вывез на Серовский тракт, облил горючей жидкостью и поджег, от чего жертва скончалась на месте расправы.

За свои злодеяния Дмитрий Максимов получил 8 лет строгого режима, также с него взыскали 1 миллион рублей в пользу родственников погибшего в качестве моральной компенсации. Пока приговор в законную силу не вступил.

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