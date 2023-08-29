Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНа здоровье29 августа 2023 7:06

В Каменск-Уральский завезли две вакцины от гриппа

Городская больница получила 21,5 тысячи доз
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Привиться от гриппа лучше в первой половине осени

Привиться от гриппа лучше в первой половине осени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский жителей начали прививать от гриппа – в городскую больницу завезли вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» в количестве 21 500 доз. Об этом пишет портал KU66.RU.

Прививки от гриппа ставят в Каменске-Уральском в поликлиниках по адресам:

- Улица Октябрьская, 80.

- Улица Добролюбова, 7.

- Улица Лермонтова, 137.

Сначала от гриппа прививают специалистов в сфере образования и здравоохранения, социальной и бытовой сфер, учреждений социального обслуживания и МФЦ, чиновников и горожан старше 60 лет.

Препарат «Ультрикс Квадри» подходит для вакцинации беременным, детям в возрасте от 6 месяцев, а также гражданам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и ожирением.