В Нижнем Тагиле из-за ДТП хотят изменить работу светофоров

В мэрии Нижнего Тагила предложили модернизировать несколько светофоров Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле с начала 2023 года вырос уровень аварийности на дорогах – всего с 1 января в городе зарегистрировано 163 ДТП, в которых пострадали 208 человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Часто дорожно-транспортные происшествия происходят на регулируемых перекрестках, где водители автомобилей не предоставляют преимущества встречному потоку. По этой причине произошло 36 ДТП, травмы получил 51 человек, включая 7 детей. Об этом и.о. главы ГИБДД города Сергей Барннардт рассказала мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила считают, что на аварийных светофорах можно было бы выделить дополнительные фазы, чтобы автомобилисты могли спокойно завершить левый поворот. Но это увеличит пробки, а изменение организации дорожного движения потребует финансовых вливаний.

Владислав Пинаев дал поручение Центру организации дорожного движения вместе с ГИБДД Нижнего Тагила найти нужную сумму, чтобы модернизировать оборудование и изменить режим работы светофоров на наиболее аварийных перекрестках.