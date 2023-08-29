Самый сложный пожар тушили в Серовском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары. По данным Департамента информполитики региона, потушены возгорания на общей площади 233 гектара в Махневском, Серовском и Сосьвинском районах.

- Самый сложный пожар тушили в Серовском районе, - рассказал и.о директора Уральской авиабазы Илья Секерин. - Лес горел на отдаленных участках, чтобы справиться с возгоранием, по узкоколейной железной дороге сюда доставили бульдозер и пропахали минерализованную полосу, обеспечив локализацию пожара.

В Сосьвинском районе, по его данным, лес горел в заболоченной местности и доставить технику туда было невозможно. Поэтому сотрудники пожарно-десантной службы Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу, чтобы прекратить распространение огня.

В Махневском районе трактор удалось задействовать только на отдаленных участках. В основном спасатели также, чтобы опахать площади пожара, работали вручную.

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