«Аэрофлот» возобновляет полеты на Гоа из Кольцово

«Аэрофлот» прекратил полеты на Гоа 30 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты на Гоа из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Самолеты на индийский курорт будут летать три раза в неделю с 3 октября.

- Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам - в 23:50, по пятницам - в 22:20. Отправления с Гоа по средам и воскресеньям - в 08:05, по субботам - в 06:35, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Полеты запланированы на лайнерах Boeing 737-800. Время в пути составит около 7 часов.

В Кольцово напомнили, что «Аэрофлот» прекратил полеты на Гоа 30 марта 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что к концу 2023 года компания «Аэрофлот» планирует запустить из Екатеринбурга также прямые рейсы в Бангкок.

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