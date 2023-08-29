«Аэрофлот» возобновляет полеты на Гоа из Кольцово

«Аэрофлот» прекратил полеты на Гоа 30 марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты на Гоа из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Самолеты на индийский курорт будут летать три раза в неделю с 3 октября.
- Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам - в 23:50, по пятницам - в 22:20. Отправления с Гоа по средам и воскресеньям - в 08:05, по субботам - в 06:35, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Полеты запланированы на лайнерах Boeing 737-800. Время в пути составит около 7 часов.
В Кольцово напомнили, что «Аэрофлот» прекратил полеты на Гоа 30 марта 2023 года.
Напомним, ранее мы писали, что к концу 2023 года компания «Аэрофлот» планирует запустить из Екатеринбурга также прямые рейсы в Бангкок.
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