В Сысерти пропал 40-летний мужчина

Пропавший может находиться в другом городе Фото: «ЛизаАлерт»

В Сысерти пропал 40-летний Сергей Язовских. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 19 августа. Его разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Рост: 165 см. Телосложение: худощавое. Цвет глаз: серые. Волосы: тёмно-русые, - сообщается в ориентировке.

По данным добровольцев, мужчина может находиться в другом городе. В какой одежде он был в день пропажи неизвестно.

Фото: «ЛизаАлерт»

Если вы знаете, где он находится, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры уже вторую неделю ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа 2023 года.

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