Дожди будут идти всю неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28 августа стало самым холодным за 26 лет. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Среднесуточная температура составила +10,1 градуса (-3,6 к норме).

- Самый холодный день 28 августа с 1997 года, - написал эксперт в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на Екатеринбург пришлось максимальное количество осадков в Свердловской области. За день в городе выпало 20 мм дождя.

Во вторник, 29 августа, в Екатеринбурге снова ожидается дождь. Возможны порывы ветра до 12-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов.

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