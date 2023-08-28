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НовостиОбщество28 августа 2023 20:13

Бывшую территорию «Уралмашзавода» Екатеринбурга будут застраивать жилыми домами

Проект планировки территории готовит «Мастерская генерального плана»
Анжелика УФИМЦЕВА
Территорию бывшей промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге собираются застраивать жилыми домами

Территорию бывшей промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге собираются застраивать жилыми домами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территорию бывшей промышленной площадки «Уралмашзавода» в Екатеринбурге собираются застраивать жилыми домами. Проект планировки территории в границах улиц Донбасской – Машиностроителей – проспекта Космонавтов – полосы отвода железной дороги, будет готовить «Мастерская генерального плана», распоряжение об этом подписал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».

- Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению «Мастерская генерального плана» осуществить подготовку проекта планировки территории в границах улиц Донбасской – Машиностроителей – проспекта Космонавтов – полосы отвода железной дороги и проекта межевания территории в границах перспективной застройки, - сказано в распоряжении.

Исходя из текста распоряжения следует, что определять застройку территории будет именно мэрия, а не девелоперы. В актуальной версии генплана, эта территория обозначена, как «зона смешанной и общественно-деловой застройки».

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