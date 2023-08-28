В Единый день голосования в Свердловской области усилят меры безопасности

Власти усилят охрану участков для голосований, обеспечат безопасность членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Единый день голосования 9 и 10 сентября в Свердловской области усилят меры безопасности. Власти усилят охрану участков для голосований, обеспечат безопасность членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности.

- За каждым избирательным участком закреплены должностные лица из числа руководящего состава территориальных органов, также проводятся инструктажи с членами избирательных комиссий по алгоритму действий при возникновении нештатной ситуации, - сообщил заместитель начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Воронежский.

Отдельно будут следить за безопасностью во время проведения онлайн голосования. Эта процедура проводится только через портал «Госуслуги». Во избежание нарушения легитимности голосования свердловчан просят не голосовать с фейковых аккаунтов.

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