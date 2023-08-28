Для уральских пожарных закупили спецтехнику на 30 миллионов рублей. Фото: Елена Ельцова; газета «Городской вестник» (Верхняя Салда)

Для Уральской авиабазы закупили восемь малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей «Соболь», 472 ранцевых огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, которые помогают вести наблюдение за лесными пожарами с воздуха. На покупку новой спецтехники и оборудования выделили 30 миллионов рублей, из которых 10 - дала Свердловская область.

- Малые лесопожарные комплексы приобретены на федеральные средства. Пять автомобилей уже распределены по лесничества. В Тавдинском, Свердловском, Кушвинском, Верхотурском лесничествах технику готовят к эксплуатации, - рассказал и.о. директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

На 10 миллионов, выделенных региональным бюджетом, купили специальное оборудование для тушения пожаров. Это рации, бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, дизельные генераторы и планшеты.

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