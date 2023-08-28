На двух перекрестках Нижнего Тагила могут изменить режим работы светофоров

На двух перекрестках Нижнего Тагила необходимо изменить режим работы светофоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения, власти Нижнего Тагила пришли к выводу о том, что на двух перекрестках города необходимо изменить режим работы светофоров. В городе увеличилось количество ДТП, часть которых произошла из-за непредоставления преимущества во время поворота.

- На перекресте Пархоменко-Серова за последние 5 лет по причине непредоставления преимущества при совершении поворота налево произошли 15 ДТП. Решение назрело о том, что необходимы изменения в организации дорожного движения, - отметил начальник ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" Сергей Бернгардт.

Также, менять режим светофоров планируют у ТЦ «Депо». В связи с тем, что с Гальянки идет большой поток транспорта в сторону торгового центра, на левом повороте тоже возникают аварийные ситуации.

Провести модернизацию оборудования хотят уже в следующем году.

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