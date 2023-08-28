В Екатеринбурге открыли новый парк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли новый парк «Солнечные аллеи». После завершения работ по благоустройству в Солнечном появилась просторная и многофункциональная пешеходная зона, связывающая жилые дома с образовательными учреждениями: детским садом, школой художественной гимнастики и Губернаторским лицеем.

- В рамках благоустройства были установлены более 100 скамеек и деревянных шезлонгов, а также детские песочницы, качели, беседки и столы для пинг-понга. Для любителей двухколесного транспорта проложены дорожки, а оставить велосипед можно на специальной парковке, - сообщили в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.

Также, для безопасности, в парке установили светильники и систему видеонаблюдения. Изначально, за благоустройство этой территории, голосовали сами местные жители. Позже этим местом занимались в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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