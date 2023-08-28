В школу №23 пойдет самое большое количество первоклассников в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямого эфира Центра управления регионом по Свердловской области эксперты рассказали, о школах-рекордсменах по количеству первоклассников.

- Ежегодно количество первоклассников увеличивается. На протяжении уже нескольких лет школа №23 в Академическом является абсолютным рекордсменом. В этом году туда пойдет 480 первоклассников, - сообщил начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко.

На втором месте оказалась школа №123, тоже, кстати, в Академическом районе. Туда впервые пойдут 450 детей. Замыкает тройку лидеров школа №213 в Солнечном. В первые классы туда пойдет 360 учеников.

Всего в Свердловской области подали заявление в первый класс на 55 тысяч 325 будущих школьников. Чуть меньше половины из них - первоклассники Екатеринбурга, остальные - пойдут в школу в области.

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