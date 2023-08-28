Утонувшей в реке Екатеринбурга оказалась бездомная из Арти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реке Екатеринбурга 25 августа нашли обнаженное тело женщины, ей оказалась бездомная из Арти. Погибшая была избита. Тело достали из Исети около 10 утра возле дома на Бебеля, 9.

- Следователи опознали тело, ей оказалась 56-летняя бездомная женщина, - сообщил "КП-Екатеринбург" осведомленный источник.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району уже начал проводить проверку. Сотрудники СК вместе с полицейскими выясняют обстоятельства смерти женщины. В том числе силовики устанавливают очевидцев и опрашивают их.

Ранее мы рассказывали, что в Артемовском скончалась молодая беременная девушка. По словам главного врача местной больницы Андрея Карташова, в ночь на 26 августа состояние девушки резко ухудшилось. При этом врачи, по его мнению, действовали правильно. Девушка должна была стать мамой в сентябре.

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