Из-за ливня 28 августа пробки в Екатеринбурге достигли 10-ти баллов

Ливень в Екатеринбурге шел весь день 28 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец рабочего дня 28 августа Екатеринбург встал в мертвые пробки. Сервис «Яндекс.Карты» заторы на дорогах оценивает в 10 баллов из 10. Все из-за ливня, который идет в городе практически целый день.

Ситуация на дорогах по данным "Яндекс.Карты". Фото: скриншот "Яндекс.Карт"

Наиболее серьезные затруднения на дорогах возникли в обе стороны на улицах Московская, 8 Марта, проспекте Ленина. Также потерять время можно и на улицах Первомайская от Горького до Восточной, Куйбышева, Челюскинцев. На самой Восточной также большие пробки.

Кроме того, в центре города произошло несколько ДТП, которые тоже затрудняют проезд. Помимо центральной части Екатеринбурга пробки возникли и в спальных районах. Например, жителям Верх-Исетского района придется постоять на улице Репина, в микрорайоне Заречный «красная» улица Готвальда, а до нее заторы возникли и на Стрелочников.

На улицах Посадской и Гурзуфской ситуация чуть лучше: пробки пока держатся только в одну сторону. На нескольких участках затруднения есть на улице Белинского.

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