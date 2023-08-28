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НовостиОбщество28 августа 2023 13:39

Прокурор проведет прием для жителей пригорода Нижнего Тагила

31 августа жителей будет ожидать на приеме зам районного прокурора Иван Перегуд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сотрудники прокуратуры помогут уральцам защитить свои права

Сотрудники прокуратуры помогут уральцам защитить свои права

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выездной прием проведет прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в поселке Евстюниха 31 августа с 16 до 19 часов. На вопросы жителей окраины города в местном доме культуры ответит заместитель прокурора района Иван Перегуд.

К специалистам прокуратуры можно обратиться по поводу защиты собственных гражданских прав, пожаловаться на бездействие органов власти и служб Нижнего Тагила. В прокуратуре дадут правовую оценку действиям чиновников.

Недавно сотрудники прокуратуры Пригородного района смогли защитить права мамы с детьми, которых глава семьи лишил жилья. Суд постановил выделить детям доли в квартире.

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