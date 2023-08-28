Прокурор проведет прием для жителей пригорода Нижнего Тагила

Сотрудники прокуратуры помогут уральцам защитить свои права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выездной прием проведет прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в поселке Евстюниха 31 августа с 16 до 19 часов. На вопросы жителей окраины города в местном доме культуры ответит заместитель прокурора района Иван Перегуд.

К специалистам прокуратуры можно обратиться по поводу защиты собственных гражданских прав, пожаловаться на бездействие органов власти и служб Нижнего Тагила. В прокуратуре дадут правовую оценку действиям чиновников.

Недавно сотрудники прокуратуры Пригородного района смогли защитить права мамы с детьми, которых глава семьи лишил жилья. Суд постановил выделить детям доли в квартире.

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