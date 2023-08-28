Уральцу, ранившему 11-летнюю девочку в голову, запросили восемь лет в колонии

Изначально Сергея обвиняли в покушении на убийство ребенка Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Алапаевске вынесут приговор бульдозеристу Сергею Карпицкому. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 11-летней девочки. А также по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданину и оружия». Государственный обвинитель запросил для Карпицкого 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 22 июня девочка вместе со своими друзьями играла на улице Красноармейской в родном селе, когда вдруг прозвучал выстрел. Аня (имя несовершеннолетней изменено. - Прим. ред.) упала на землю. В тяжелом состоянии ее привезли сначала в больницу Алапаевска, но уже через три часа ее вместе с мамой доставили в Екатеринбург на вертолете.

- С 20 часов до 21 часа в ограде дома № 18 по ул. Крестьянская в селе Нижняя Синячиха подсудимый произвел из принадлежащего ему охотничьего длинноствольного нарезного односнарядного карабина модели «ТОЗ-16», калибра 5,6 мм один выстрел в сторону дома № 10 по ул. Красноармейская, около которого находилось трое малолетних. Выпущенная подсудимым пуля попала в голову одной из девочек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время расследования на территории двора мужчины нашли гильзу, экспертиза показала, что огнестрельное оружие в этом месте применяли недавно. При этом односельчане не поверили в его вину и встали на защиту уральца. Однако спустя год семья девочки заявила гражданский иск на миллион рублей.

- Арестовали невиновного человека! - рассказывала «КП-Екатеринбург» мать девочки. - Мое материнское чутье подсказывает мне, что это не он стрелял. Он Аню учил на велосипеде кататься. У него жена, дети, внуки! Почему его задержали?! Могли стрелять из-за реки, из леса! Муж также уверен, что Сергей ни при чем. Говорят, что у него в огороде гильзу нашли.

Приговор Сергею Карпицкому огласят 30 августа.

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