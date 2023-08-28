Десятки растений с фестиваля «Атмофест» отправят в парки и скверы Екатеринбурга

"Атмофест" проходил на Площади 1905 года до 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

После завершения фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест», который проходил на площади 1905 года до 20 августа, все растения вновь отправят в городские парки, скверы и учреждения. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

После закрытия временного сада на парковке осталось множество деревьев: пять повислых берез, 12 мелколистных лип, три ели, пять ив разных пород, два клена, восемь сосен, одна сибирская лиственница, виргинская черемуха и яблоня Маковецкого. И это не весь список.

Для оформления временного парка также использовали живую изгородь из боярышника и еще многих диких растений. Помимо этого, были еще и 290 горшков гортензии, а также неприхотливые долгоцветущие многолетние садовые цветы и травы. Все это «зеленое наследство» города переедет в несколько парков по всему Екатеринбургу.

- Большую часть деревьев, в том числе березы и липы, специалисты пересадят в сквер Бориса Рыжего на улице Титова. Хвойные культуры, клены и ивы украсят сквер на площади Коммунаров и бульвар Медиков на улице Репина, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Кустарники высадят в парке XXII Партсъезда, а гортензией можно будет любоваться в сквере имени Попова и у ККТ «Космос». Многолетники станут эффектным убранством набережной Рабочей Молодежи. В прошлом году цветочные композиции, многолетники и деревья отправились в несколько школ.