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НовостиОбщество28 августа 2023 13:09

Десятки растений с фестиваля «Атмофест» отправят в парки и скверы Екатеринбурга

В мэрии назвали весь список парков, куда переедут цветочные композиции
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
"Атмофест" проходил на Площади 1905 года до 20 августа

"Атмофест" проходил на Площади 1905 года до 20 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После завершения фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест», который проходил на площади 1905 года до 20 августа, все растения вновь отправят в городские парки, скверы и учреждения. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

После закрытия временного сада на парковке осталось множество деревьев: пять повислых берез, 12 мелколистных лип, три ели, пять ив разных пород, два клена, восемь сосен, одна сибирская лиственница, виргинская черемуха и яблоня Маковецкого. И это не весь список.

Для оформления временного парка также использовали живую изгородь из боярышника и еще многих диких растений. Помимо этого, были еще и 290 горшков гортензии, а также неприхотливые долгоцветущие многолетние садовые цветы и травы. Все это «зеленое наследство» города переедет в несколько парков по всему Екатеринбургу.

- Большую часть деревьев, в том числе березы и липы, специалисты пересадят в сквер Бориса Рыжего на улице Титова. Хвойные культуры, клены и ивы украсят сквер на площади Коммунаров и бульвар Медиков на улице Репина, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Кустарники высадят в парке XXII Партсъезда, а гортензией можно будет любоваться в сквере имени Попова и у ККТ «Космос». Многолетники станут эффектным убранством набережной Рабочей Молодежи. В прошлом году цветочные композиции, многолетники и деревья отправились в несколько школ.