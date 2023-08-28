После роста ключевой ставки в Екатеринбурге ожидают рекордные продажи квартир

Спрос на новые квартиры в Екатеринбурге резко подскочил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается резкий рост продаж на рынке недвижимости после роста ключевой ставки. По прогнозам специалистов, количество проданных в месяц квартир в новостройках может вырасти до 2 500, или до 120 тысяч квадратных метров. Это на 150% больше показателя год назад.

Рост ключевой ставки спровоцировал рост числа покупателей новых квартир, которым одобрили ипотеку по старым ставкам. Кроме того, спрос обусловлен страхом перед возможным повышением цен из-за изменения курса рубля. Об этом пишет 66.RU со ссылкой на исследование сервиса «Объектив.РФ».

По словам аналитиков, по итогам июля 2023 года выше на 40% по сравнению с июлем 2021 года. Но пока рынок не вернулся к показателям, которые фиксировались до февраля 2022 года.