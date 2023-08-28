В Екатеринбург пришли дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришли затяжные дожди, которые задержатся в уральской столице в конце августа и продолжатся в начале сентября. Причиной тому – циклон, настигший регион. О погоде в Екатеринбурге в конце августа и 1 сентября 2023 года рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Циклон опустится с Республики Коми через Пермский край на Челябинскую область. Под его влиянием окажется и Свердловская область. Самыми дождливыми будут 30 и 31 августа, - рассказывает синоптик.

Температура воздуха в последние дни августа в Екатеринбурге и Свердловской области ночью не поднимается выше +10 градусов, а днем – выше +18 градусов.

1 сентября дожди чуть ослабнут. Утром и вечером ожидаются небольшие дожди, днем воздух прогреется до отметки в +17 градусов. 2 и 3 сентября в Екатеринбурге без осадков.