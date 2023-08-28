Сбер открыл в Свердловской области пять офисов нового формата

В этих офисах - обновленный дизайн, современные комфортные условия обслуживания и линейка дополнительных небанковских услуг. Фото6 пресс-служба Сбербанка

Сбер обновил еще 5 офисов на территории Свердловской области. После ремонта отделения открылись в Екатеринбурге, Ревде, Каменске-Уральском и два - в Нижнем Тагиле. Теперь в этих офисах обновленный дизайн, современные комфортные условия обслуживания и линейка дополнительных небанковских услуг, которые помогают решать различные повседневные задачи клиентов.

Отделения открылись по следующим адресам:

- Екатеринбург, ул. Техническая, 32

- Ревда, ул. Горького, 21

- Каменск-Уральский, ул. Каменская, 82а

- Нижний Тагил, ул. Попова, 14

- Нижний Тагил, Уральский проспект, 46

В этих офисах можно выпить кофе, протестировать умные гаджеты, отправить посылку, примерить одежду и занять ребенка интерактивными играми. Помимо расширения перечня оказываемых услуг, в офисах проведен косметический ремонт и изменена цветовая гамма – интерьер и мебель выполнены в нейтральных светло-серых тонах.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

- Мы продолжаем развивать сеть отделений в соответствии с новым форматом Сбера. До конца года планируем открыть еще 4 модернизированных офиса, из них 2 в Екатеринбурге, один в Нижней Туре и еще один в Нижнем Тагиле. Клиенты, которые приходят в отделения после ремонта, приятно удивляются новой обстановке и отмечают, что атмосфера в них тоже меняется – становится больше динамики при неизменно высоком уровне сервиса и клиентоориентированности.