Житель Нижнего Тагила украл у фермера 63 барана

Похититель баранов вину признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого 52-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

- В конце июня 2023 года обвиняемый, проезжая по окраине поселка Ольховка, заметил в поле вдали от жилых домов загон с мелким рогатым скотом (баранами, овцами, козами), принадлежащий местному жителю, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После осмотра местности у него возник умысел на тайное хищение животных.

В июле мужчина на арендованной «Газели» ночью приехал к загону. Затем соорудил ограждение из досок от загона до кузова автомобиля и трап и загрузил с помощью него скот в кузов. Всего обвиняемый похитил 63 барана стоимостью больше 20 тысяч. Животных он увез на территорию частного дома в Бобровский.

На следующий день обвиняемый был задержан. Баранов вернули законному владельцу. Похититель животных вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд.

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