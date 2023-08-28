Куйвашев направил более полумиллиарда рублей на строительство соцобъектов

На выделенные деньги построят детсад, стадион и дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург, Ирбит и Верхотурье получат дополнительно 572,8 миллиона рублей на строительство социальных объектов. Деньги направил губернатор Евгений Куйвашев.

- Деньги направлены в рамках строительной госпрограммы для достижения целей нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография», - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Так, Екатеринбург получит 498,3 миллиона рублей на строительство улицы Амундсена, от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД, в Академическом и улиц Рябинина и Вавилова, от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.

Ирбиту выделили 62,7 миллиона рублей на строительство детского сада на 270 мест. Сейчас строители заканчивают первый этаж здания. Верхотурью направлено 17,8 миллиона рублей на строительство стадиона «Олимп». Его планируют сдать уже осенью.

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