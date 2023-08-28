Уральский ученый рассказал, как в РФ перерабатывают отработанное ядерное топливо

К 2035 году в России должны быть созданы хранилища долговременного хранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о сбросе очищенной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусимы в Японии насторожили многих. Китайцы начали отказываться от японской продукции.

Чем опасен такой сброс и как утилизируются атомные отходы, рассказал профессор кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УрФУ Олег Ташлыков.

– Авария на Фукусиме произошла в 2011 году. Первые шесть недель после катастрофы выброс цезия был эквивалентен почти 50% от общего количества, которое было в Чернобыле. Российские специалисты предлагали экспертную помощь. Но самодостаточные японцы отказались, чем только затянули ситуацию с ликвидацией последствий на долгие годы.

Японцы утверждают, что сброс безопасен, так как вода очищена. Но, по мнению уральского ученого, радионуклиды, как любой химический элемент, имеют свойства концентрироваться в растениях. Рыбы поедают водоросли, человек – рыбу.

– Не зря беспокоятся прибрежные страны – Китай, Южная и Северная Корея, Россия, Филиппины и Индонезия. Это потенциальная угроза, – сказал Олег Ташлыков.

Ученый утверждает, что вода после переработки и прохождение через фильтры может содержать кобальт, рутений, другие долго живущие изотопы. И в очистке могли бы помочь российские научные разработки.

– Группа уральских ученых под руководством известного радиохимика Виктора Павловича Ремеза давно работает над специальными сорбентами, которые выборочно могут извлекать радиоактивные изотопы из водной среды. Есть даже патент на такую очистку, – сообщил Олег Ташлыков.

Сейчас по всему миру и в России строятся атомные станции третьего поколения с безопасными блоками. Отработанное ядерное топливо, которое извлекают из реакторов, в нашей стране максимально перерабатывается.

– Это сложный процесс. В топливе выгорает только изотоп уран-235, которого там всего 5%. Остальное – неделящийся изотоп уран-238, из него получается плутоний-239. Это ядерное топливо! Из выделенного плутония вновь получают уран. В результате всего около 4% отходов идут на захоронение, – пояснил ученый.

Для транспортировки ядерных отходов используются специальные контейнеры, созданные по нормам МАГАТЭ. Герметичные, термостойкие, противоударные. Толщина стенок – около полуметра.

Закон РФ об обращении с радиоактивными отходами предусматривает, что к 2035 году в России должны быть созданы хранилища долговременного хранения. По мнению экспертов, атомная отрасль при грамотном и научном подходе остается самой перспективной, эффективной и более экологичной.