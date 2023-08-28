В Екатеринбурге меняют схему движения трамвая №13

13-й трамвай меняет маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 сентября 2023 года меняется схема движения трамвайного маршрута №13. Об этом информирует «Гортранс».

До осени трамвай курсировал по улице Кирова, далее по Верх-Исетскому бульвару и далее к Дворцу молодежи в начале проспекта Ленина.

Теперь вагоны поедут по Кирова на кольцо ВИЗа, после чего по Красноуральской до Татищева, и по Татищева к Ленина.

Отметим, что в конце 2023 года в Екатеринбурге запустят трамвайное движение от улицы Волгоградской на мосту по Начдива Васильева по Серафимы Дерябиной до Академического района.

Также этим летом в уральской столице появились троллейбусы с автономным ходом.

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