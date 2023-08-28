В Екатеринбурге вандалы испортили новый троллейбус

Изрисованный троллейбус отмоют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вандалы забрались в Октябрьское депо и испортили новый троллейбус. Они воспользовались тем, что транспортное средство стояла у забора и изрисовали его. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Гортрансе Екатеринбурга.

- Выясняем, где и как посторонние проникли на территорию, - рассказали в троллейбусном депо.

Также там отметили, что с машиной все будет в порядке. Ее почистят так, что кузов не пострадает.

Напомним, на покупку новых троллейбусов ушло более 1,5 миллиарда рублей. Изготовленные на белорусском предприятии «Белкоммунмаш» современные машины оснащены системой удлиненного автономного хода. Они оснащены пандусом для маломобильных пассажиров. В салоне есть кондиционер и USB-зарядки.

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