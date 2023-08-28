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НовостиОбщество28 августа 2023 8:46

В Каменске-Уральском подземный переход превратили в арт-объект

Здесь появилось оригинальное граффити
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Переход преобразился после работы художников. Фото: портал KU66.RU

Переход преобразился после работы художников. Фото: портал KU66.RU

В Каменске-Уральском подземный переход, расположенный в соцгороде превратили в арт-объект при помощи оригинального граффити. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Рисунки создали местные художники в рамках проекта совета молодежи СинТЗ. До этого подземный переход был излюбленным местом для вандалов, которые часто разрисовывали его стены. После этого переход приходилось приводить в порядок.

Отметим, что этим летом в Екатеринбурге в очередной раз прошел фестиваль уличного арта «Стенограффия», в рамках которого десятки художников создавали красочные объекты по всем городу к его 300-летию.