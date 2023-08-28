Треть родителей школьников в Екатеринбурге отпросятся на 1 сентября

Многие родители идут на День знаний вместе с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть родителей школьников в Екатеринбурге в День знаний, 1 сентября 2023 года, намерены отпроситься с работы, чтобы посетить школьную линейку вместе со своими детьми. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на исследование SuperJob.

Всего на линейку хотят пойти 32% родителей школьников в Екатеринбурге, отпросившись на весь день с работы, на полдня намерены отпроситься еще 15% респондентов. Большая часть тех, кто идет на 1 сентября – женщины.

Перед Днем знаний волнуются четверть всех родителей – 29% мам и 20% отцов. При этом молодые родители волнуются чаще, чем родители в возрасте от 40 лет. Большая часть родителей довольны качеством обучения в школах.

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