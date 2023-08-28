Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди в больнице №23

Люди не могут дождаться очереди. чтобы получить талон на прием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга 28 августа пожаловались на очереди в больнице №23. По их словам, людей так много, что пришлось стоять на лестнице, чтобы получить талон. В медучреждении назвали причину.

- В ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в настоящее время осуществляется переход с МИС «МИР» на МИС «ЕЦП». Новая программа требует обновления данных о пациентах (приходится искать сведения о пациенте в МИС «МИР»), а информация о текущем приеме, в том числе направления на исследования, консультации специалистов формируются в МИС «ЕЦП», - рассказали в пресс-службе больницы.

Также скопление людей объяснили окончанием отпускного периода. В медучреждении считают, что именно поэтому увеличилось количество обращений в поликлинику.

Кроме того в медучреждении не отрицают, что люди стоят на лестнице, чтобы получить талон в регистратуре на втором этаже. Там объяснили, что ее туда перенесли в декабре из-за капитального ремонта на первом этаже.

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