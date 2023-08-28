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НовостиОбщество28 августа 2023 8:20

Жители Екатеринбурга пожаловались на очереди в больнице №23

В медучреждении объяснили почему скопилось много людей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Люди не могут дождаться очереди. чтобы получить талон на прием

Люди не могут дождаться очереди. чтобы получить талон на прием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга 28 августа пожаловались на очереди в больнице №23. По их словам, людей так много, что пришлось стоять на лестнице, чтобы получить талон. В медучреждении назвали причину.

- В ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в настоящее время осуществляется переход с МИС «МИР» на МИС «ЕЦП». Новая программа требует обновления данных о пациентах (приходится искать сведения о пациенте в МИС «МИР»), а информация о текущем приеме, в том числе направления на исследования, консультации специалистов формируются в МИС «ЕЦП», - рассказали в пресс-службе больницы.

Также скопление людей объяснили окончанием отпускного периода. В медучреждении считают, что именно поэтому увеличилось количество обращений в поликлинику.

Кроме того в медучреждении не отрицают, что люди стоят на лестнице, чтобы получить талон в регистратуре на втором этаже. Там объяснили, что ее туда перенесли в декабре из-за капитального ремонта на первом этаже.

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