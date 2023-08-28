Жители Екатеринбурга нарисуют граффити вместе с актрисой Анастасией Чистяковой

Арт-объект будут создавать 2 сентября Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Жителей Екатеринбурга в рамках фестиваля STENOGRAFFIA зовут принять участие в создании арт-объекта на заборе на Карла Либкнехта напротив Свердловской государственной академической филармонии. Это будет граффити посвященное искусству кино. Нарисуют его горожане вместе с актрисой сериала «Территория» Анастасией Чистяковой.

- Эскиз создал уличный художник Алексей Грабилин, известный по проекту преображения перехода вместе с Андреем Колоколовым из SPEKTR и командой Hot Singles in Your Area, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Арт-объект будут создавать 2 сентября с 13:00 до 16:00. Рисовать все желающие будут по заранее нанесенному эскизу, где каждый цвет будет пронумерован. Участникам выдадут краски, валики, а также небольшие контейнеры с краской. А в 19:00 состоится творческая встреча с Анастасией в ТЦ «МЕГА» на фудкорте.

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