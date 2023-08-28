На ВИЗ-Стали внедряют цифровой сервис для повышения эффективности и безопасности ремонтов

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группы НЛМК) стартовал проект по внедрению нового сервиса оформления электронных нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности: погрузочно-разгрузочных, огневых, высотных и электроработ. Обучающие мастер-классы по его использованию прошли для сотрудников ремонтного управления предприятия и подрядных организаций.

Цифровое решение, разработанное специалистами Группы НЛМК, позволит получать разрешение на выполнение работ повышенной опасности в режиме онлайн через рабочий компьютер или смартфон. Это сократит время на оформление и согласование документов, исключит ошибки при их составлении, улучшит контроль за безопасностью работ, повысит эффективность учета и анализа ремонтных процессов в единой информационной системе.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

— ВИЗ-Сталь использует цифровые решения в различных областях охраны труда и промышленной безопасности. Передовые технологии помогают нам снижать производственные риски, связанные с человеческим фактором и повышать контроль за соблюдением норм техники безопасности. Все это в итоге работает на нашу ключевую цель — нулевой травматизм на производстве, — говорит начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ВИЗ-Стали Антон Анисимов.