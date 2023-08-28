На Ямал мошенники представляются по телефону следователями

СКР никогда не предъявляет гражданам требований об отчуждении имущества
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ямало-Ненецком автономном округе мошенники при помощи IP-телефонии меняют номер и представляются сотрудниками Следственного комитета в разговорах с жертвами, так как номер может выглядеть как служебный. Об этом пишет портал «Ямал 1».
В связи с этим СКР распространил заявление с просьбой проявлять бдительность, чтобы не лишиться собственных сбережений.
- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-то счета, - говорится в официальном заявлении Следственного комитета РФ.
Отметим, что ранее в полиции предупреждали, что сотрудники любых правоохранительных органов, а также банков никогда не будут требовать по телефону перевести деньги на «безопасные счета».
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