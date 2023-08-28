Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге обеспечили цифровой инфраструктурой

Соревнования обеспечены качественной цифровой инфраструктурой. Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа проходит Международный фестиваль университетского спорта. Мероприятие объединило в уральской столице студентов из 36 стран, среди которых разыгрывают 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Для обеспечения спортивных соревнований цифровой инфраструктурой провайдер «Ростелеком» построил больше 50 километров оптических магистралей, смонтировал и интегрировал больше 250 узлов связи и организовал больше 500 точек доступа.

Благодаря этому участники и гости Фестиваля университетского спорта могут вести трансляции соревнований, пользоваться виртуальной автоматической телефонной станцией, связью с диспетчерской службой, системой охранного телевидения, информационными стойками и спортивными презентациями.

- Мероприятие будет длиться почти две недели, поэтому нам важно, чтобы все системы и сервисы работали четко и понятно. Ежедневно мы можем пользоваться качественным интернетом и вести прямые трансляции с мест соревнований, - рассказывает директор департамента технологий и медиасервисов Международного фестиваля университетского спорта Олег Колесников.