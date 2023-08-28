Не вся продукция на полках магазинов безопасна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области по итогам проверок назвал производителей некачественной пищевой продукции, в которой обнаружены признаки фальсификата. Пробы брали в торговых сетях. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Специалисты ведомства проверили 170 проб, в числе которых – сливочное масло, творог, сметана, вареные колбасы и куриное мясо. Из общего числа взятых проб 63 не соответствовали установленным нормативам. Это 37% от общего числа. В прошлом году этот показатель составлял 42%.

Доля некачественного сливочного масла из коровьего молока составила 35% - фальсификат выявлен в 14 пробах. Некачественный товар в торговые сети поставляют: АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Модус» из Московской области, ИП Клюкин Вячеслав Владимирович из Свердловской области, ООО «АкМай» из Татарстана, ООО «Сибирский вкус» из Тюменской области, ООО «Ру. Милк» из Челябинской области и ООО «Сырная долина» из Курской области.

В сметане мдж 15% и 20% «Экомилк», произведенной ООО «Новосибирский молочный комбинат», обнаружили растительные масла и немолочные виды сырья.

Не все в порядке и с вареными колбасами. В продукции нескольких производителей обнаружен фальсификат.

В списке недобросовестных производителей оказались: ОАО «Царицыно», ООО «Мясокомбинат ЭКО» и ООО «Дымовское колбасное производство» из Московский области, ООО «Мясокомбинат «ЖЕЛЕН» из Оренбургской области, ОАО «Великолукский мясокомбинат» из Псковской области, ИП Карамышева С.В. из Свердловской области, ООО «Агрофирма Ариант» из Челябинской области и ИП Ильтяков Дмитрий Владимирович из Курганской области.

Результаты лабораторных исследований направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия административных мер.

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