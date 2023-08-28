Азербайджан направил России ноту протеста после мероприятия в Екатеринбурге

Азербайджанская сторона написала на имя Евгения Куйвашева официальное письмо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посольство Азербайджана направило в адрес МИД РФ ноту протеста. Поводом к этому стало то, что 7 августа в уральской столице прошли мероприятия по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики».

В посольстве Азербайджана считают, что подобные мероприятия направлены против целостности и суверенитета республики. Также азербайджанская сторона выразила недоумение в связи с тем, что на нем присутствовал спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.

- Была выражена настоятельная просьба принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, - говорится на официальном сайте посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

По мнению представителей посольства, факт посещения подобных мероприятий официальными лицами Екатеринбурга, отрицательно сказывается на взаимоотношениях двух стран.

Также посольство направило письмо в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В настоящее время Азербайджан ожидает официального ответа от российской стороны.

Вот как произошедшее в разговоре с «КП-Екатеринбург» прокомментировал сам Игорь Володин:

- Если приходят официальные обращения в мой адрес, я, естественно, их поддерживаю - все просто. В Свердловской области проживает более 160 национальностей, и ко всем я отношусь одинаково: приглашают, я прихожу. Не вижу в этом какого-то негатива, - отметил Игорь Володин.