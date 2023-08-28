В Новоуральске завершили поиски девятилетнего мальчика

Мальчика нашли полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске завершили поиски пропавшего девятилетнего мальчика. Ребенка нашли сотрудники полиции.

- Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Благодарим за содействие, - рассказали в МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский.

Напомним, ребенок пропал 27 августа. Он ушел из дома в вечернее время и не вернулся.

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры уже вторую неделю ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа 2023 года.

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