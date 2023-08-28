В Екатеринбурге мужчина пострадал, упав с мотоцикла

Мотоциклиста доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, напротив дома № 45 по Карла Либкнехта, водитель упал с мотоцикла. ДТП произошло вечером 27 августа.
- По предварительной информации, водитель мотоцикла двигался по ул. Карла Либкнехта, со ул. Шевченко в сторону ул. Первомайской, не обеспечил постоянный контроль за движением ТС и допустил падение с него, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
34-летнего водителя мотоцикла с различными травмами доставили в больницу №36.
Напомним, в Качканаре 26 августа, после столкновения с автомобилем Kia Rio водитель мотоцикла оказался в палате реанимации. Предварительно, водитель иномарки не уступил дорогу байкеру, который двигался по прямой.
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