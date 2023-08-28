Мальчика разыскивают сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске пропал девятилетний мальчик. Кирилл Бызов 27 августа 2023 года в вечернее время ушел из дома и не вернулся. Сейчас мальчика разыскивают полицейские.

- Просим граждан оказать содействие! Комментарий или сообщение с информацией о возможном местонахождении пропавшего поможет значительно сократить время поиска, - обратились к горожанам в МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский.

Пропавший школьник имеет рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, светлые глаза и русые волосы. В день пропажи он был одет в толстовку с капюшоном темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны, ботинки серого цвета, кепку черного цвета с надписью Adidas.

Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский

Если вы знаете где может находиться мальчик, сообщите об этом в дежурную часть по телефону: 8 (34370)4-57-57.

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