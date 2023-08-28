В Екатеринбурге оказались закрытыми две станции метро

Станции должны были открыться в 6 утра Фото: читатель КП
В Екатеринбурге утром 28 августа оказались закрытыми станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская». Об этом сообщил читатель «КП-Екатеринбург». Пассажиры ждут их открытия с 6 утра. По громкой связи объявляют, что станции закрыты временно по техническим причинам.
- При следовании первого состава на станции «Ботаническая» при обороте выявилась неисправность стрелочного перевода, состав остановился в тоннеле. Движение поездов было организовано с оборотом по станции «Геологическая». В 07:00 неисправность устранена, в 07:20 движение восстановлено, - рассказали «КП-Екатеринбург» в метрополитене.
Напомним, в июле метрополитен Екатеринбурга объявил конкурс на поставку и внедрение автоматизированной системы. Согласно опубликованной на «Госзакупках» документации, в метро Екатеринбурга введут оплату проезда по QR-кодам.
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