На Сортировке вандалы порезали шины автомобилям

Фото: читатель «КП»
В Екатеринбурге автомобилисты пожаловались на проколотые шины у припаркованных авто. Как сообщили «КП-Екатеринбург» читатели, у шести авто были спущены колеса.
Как сообщают очевидцы, чаще всего страдают автомобили, стоящие на парковке у Надеждинской.
- Не первый раз порезали колеса у машин. Чаще всего страдают авто, припаркованные на улице Надеждинская № 23, № 25, - рассказал Дмитрий Чижов. Проколотые шины существенно изменили планы владельцев. Вместо дальних поездок им пришлось устранять проколы и писать в чаты, чтобы найти нарушителей правопорядка.
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