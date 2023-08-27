На Сортировке вандалы порезали шины автомобилям

Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге автомобилисты пожаловались на проколотые шины у припаркованных авто. Как сообщили «КП-Екатеринбург» читатели, у шести авто были спущены колеса.

Как сообщают очевидцы, чаще всего страдают автомобили, стоящие на парковке у Надеждинской.

- Не первый раз порезали колеса у машин. Чаще всего страдают авто, припаркованные на улице Надеждинская № 23, № 25, - рассказал Дмитрий Чижов. Проколотые шины существенно изменили планы владельцев. Вместо дальних поездок им пришлось устранять проколы и писать в чаты, чтобы найти нарушителей правопорядка.

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