В Академическом белка забрела в магазин

Белку благополучно вернули в естественную среду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В магазине на улице Краснолесья продавцы заметили среди прилавков белку. Ее появление удивило как покупателей, так и кассиров. Персонал принял решение обратиться к зоозащитникам, чтобы они вызволили лесную красавицу.

На помощь к ребятам из магазина приехал руководитель группы «ЗооСпас» Евгений Зенков.

- Ближе к закрытию магазина, я приехал и быстро поймал белку сачком. Повезло, что ближайший лес находится рядом. Бежал туда с белкой, замотанной в сетку сачка, - рассказывает зооспасатель.

Пользователи соцсетей отнеслись к произошедшему с юмором. Они отметили, что белка залезла в торговую точку, чтобы полакомиться орешками.

В районе Академического жители нередко сталкиваются с представителями дикой фауны. Недавно жителей напугала змея около дома на улице Вонсовского. Скорее всего жителей дома напугал уж, который приполз прямо к двери подъезда.

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