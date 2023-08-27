В Академическом белка забрела в магазин

Белку благополучно вернули в естественную среду
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В магазине на улице Краснолесья продавцы заметили среди прилавков белку. Ее появление удивило как покупателей, так и кассиров. Персонал принял решение обратиться к зоозащитникам, чтобы они вызволили лесную красавицу.
На помощь к ребятам из магазина приехал руководитель группы «ЗооСпас» Евгений Зенков.
- Ближе к закрытию магазина, я приехал и быстро поймал белку сачком. Повезло, что ближайший лес находится рядом. Бежал туда с белкой, замотанной в сетку сачка, - рассказывает зооспасатель.
Пользователи соцсетей отнеслись к произошедшему с юмором. Они отметили, что белка залезла в торговую точку, чтобы полакомиться орешками.
В районе Академического жители нередко сталкиваются с представителями дикой фауны. Недавно жителей напугала змея около дома на улице Вонсовского. Скорее всего жителей дома напугал уж, который приполз прямо к двери подъезда.
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