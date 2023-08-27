Уральские синоптики выпустили предупреждение

Синоптики прогнозируют высокую пожароопасность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские синоптики выступили со штормовым предупреждением из-за высокой пожароопасности 27-28 августа. Об этом сообщает официальный сайт Уральского гидрометцентра.
- В районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, - сообщают синоптики.
В этот раз объявлен пятый класс горимости леса по региональной шкале. Ранее в Свердловской области прогнозировали заморозки и понижение температуры до -2 градусов.
В Свердловской области, 28 августа, синоптики обещают температуру до + 9 градусов ночью и + 13, +18 ночью. Днем ожидается небольшой дождь.
В уральской столице возможен умеренный дождь и температура воздуха до + 9 градусов ночью. А днем потеплеет до + 16 градусов.
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