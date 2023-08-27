В квартире на Сортировке нашли труп мужчины

На теле мужчины нет видимых повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело мужчины обнаружила соседка одной из квартир на Кишиневской, 33. Женщина узнала, что собственник жилья давно не выходил на связь с близкими. К тому же, соседи почувствовали ужасный запах, доносящийся из квартиры. Предположительно, тело пролежало таким образом больше недели.

- Тревогу забила бывшая супруга мужчины, которая узнала, что он не приходил на работу. Сама она живет с сыном в Санкт-Петербурге и попросила помощи у знакомых. Одна из соседок, у которой были ключи от квартиры, открыла дверь. Она зашла в помещение и увидела раздувшийся и почерневший труп, - сообщает портал Е1.

В пресс-службе областного Следственного комитета сообщили, что ведется проверка. На теле у мужчины нет видимых повреждений.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что смерть мужчины некриминальная. В полиции также проводится проверка и опрос возможных очевидцев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru