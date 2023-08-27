Мэр Североуральска попросила помощи из-за ЧП

Жителей Североуральска попросили собрать вещи пострадавшим из-за пожара Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Мэр Североуральска Светлана Миронова призвала горожан помочь жителям Третьего Северного. Как оказалось, там 26 августа произошел пожар в двухэтажном доме барачного типа. Огонь удалось ликвидировать, правда имущество жителей полностью уничтожено. Без крова осталось12 человек. Глава Североуральска отмечает, что жителям требуются деньги и вещи первой необходимости. - Если вы готовы, то можете принести одежду, обувь, средства гигиены, посуду и иные предметы быта. Вклад каждого важен. И мы со своей стороны окажем помощь пострадавшим, - сообщает в соцсетях Светлана Миронова.

Так, были открыты три пункта для сбора помощи. Один из них – дворец культуры «Ровесник» на Третьем Северном. Помощь для пострадавших будут принимать и в администрации Североуральска по будням с 08:00 – 17:00. Также оставить гуманитарный груз можно в администрации поселка Калья по будням с 08:00 – 17:00.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru