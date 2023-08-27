В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию из-за пьяного водителя

Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

В Качканаре, 26 августа, после аварии с автомобилем Kia Rio, водитель мотоцикла оказался в палате реанимации. Предварительно, водитель иномарки не уступил дорогу байкеру, который двигался по прямой. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

За рулем иномарки был 52-летний мужчина. Его стаж вождения превышает 30 лет. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Так, 26-летний байкер получил серьезный перелом бедра и ключицы. Он помещен в реанимацию.

- В отношении водителя иномарки составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Кроме того, составлен административный протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству», - сообщает областная ГИБДД.

На месте аварии был проведен опрос очевидцев, были установлены участники аварии. По факту произошедшего ДТП ведется проверка.

Напомним, на Урале пьяный подросток сбил пешехода трактором. Транспортное средство он забрал у отца, пока тот спал. Молодой человек в темноте наехал на пешехода, а после – отправился в ночное заведение.

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