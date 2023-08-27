На Урале установят международные указатели для туристов

Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

До конца года в Ивделе и Верхотурье появятся новые знаки международного образца. Так, правительство области распределило более 400 тысяч рублей на изготовление и установку навигации к туристическим объектам. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информполитики Свердловской области.

- С начала года восемь муниципалитетов области получили поддержку на развитие объектов для организации досуга жителей и гостей городов. В том числе на установку знаков туристской навигации была сумма свыше 16 миллионов рублей, - рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Вся навигация будет выполнена в коричневом цвете. На ней будут пиктограммы туристических объектов и их название на русском и английских языках. Эти знаки помогут гостям городов пройти к важным городским объектам. А для местных жителей они будут подчеркивать значимость достопримечательностей.

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