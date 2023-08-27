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НовостиОбщество27 августа 2023 9:26

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народов Среднего Урала

Он подчеркнул, что правительство поддержит многонациональную гармонию
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Куйвашев заявил, что правительство области поддержит многонациональную гармонию

Куйвашев заявил, что правительство области поддержит многонациональную гармонию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что многонациональность народов Урала объединяет чувство ответственности и сопричастности к будущему России. Кроме того, он отметил, что уральцев отличает умение сплотиться перед трудностями, верность нравственным ценностям. Слова губернатора передает департамент информполитики региона.

- Важнейшими событиями стали 300-летие Екатеринбурга и Международный фестиваль университетского спорта. Он собрал на уральской земле тысячи студентов из разных стран мира. Уверен, что гости и участники мероприятий прочувствовали наше радушие и доброжелательность, - пояснил губернатор области Евгений Куйвашев.

Кроме того, он добавил, что областное правительство будет поддерживать многонациональную гармонию. Также он добавил, что признателен руководству национально-культурных объединений.

В регионе День народов Среднего Урала проходит с 2002 года. Это традиционный праздник, на который собираются представители народа со всех уголков Урала.

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