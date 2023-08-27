Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народов Среднего Урала

Куйвашев заявил, что правительство области поддержит многонациональную гармонию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что многонациональность народов Урала объединяет чувство ответственности и сопричастности к будущему России. Кроме того, он отметил, что уральцев отличает умение сплотиться перед трудностями, верность нравственным ценностям. Слова губернатора передает департамент информполитики региона.
- Важнейшими событиями стали 300-летие Екатеринбурга и Международный фестиваль университетского спорта. Он собрал на уральской земле тысячи студентов из разных стран мира. Уверен, что гости и участники мероприятий прочувствовали наше радушие и доброжелательность, - пояснил губернатор области Евгений Куйвашев.
Кроме того, он добавил, что областное правительство будет поддерживать многонациональную гармонию. Также он добавил, что признателен руководству национально-культурных объединений.
В регионе День народов Среднего Урала проходит с 2002 года. Это традиционный праздник, на который собираются представители народа со всех уголков Урала.
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